Basel Süßigkeiten und Konfetti-Duschen

Die Guggenmusiken spielten sich derweil für das große Konzert am Abend auf dem Claraplatz ein. Zwei der drei offiziellen Guggenkonzerte waren abgesagt worden. Der „Sternmarsch“ mit 25 Guggenmusiken konnte hingegen stattfinden.

Laternenausstellung auf dem Münsterplatz

Auf dem Münsterplatz findet bis Mittwochvormittag die Laternenausstellung der Cliquen statt. In Ruhe können Interessierte dabei die Kunstwerke der Laternenmaler bestaunen und deren Verse lesen. Für viele Cliquen war die Zeit jedoch zu kurz, um ein Sujet mit Kostüm, Larve, Laterne und „Zeedel“ auszuspielen. Trotzdem gibt es einiges zu entdecken. So schaffte es die „Pfluuderi-Clique“ sogar noch, den Krieg in der Ukraine zu thematisieren. Auf ihrer Laterne ist Wladimir Putin mit Waffen und nacktem Oberkörper zu sehen. Zu lesen ist unter anderem: „D Soldate kämpfe, dr Grund isch schlicht. Dr Chef hets befohle, s’isch ihri Pflicht.“

Am gestrigen Mittwoch ging in Basel der dritte Fasnachtstag über die Bühne. Das Fasnachts-Comité unterstützte die Aktion der christlichen Landeskirchen aus Solidarität mit den Betroffenen des Krieges in der Ukraine, um 10 Uhr alle Kirchenglocken in der Schweiz läuten zu lassen.

Das Comité bat die Fasnächtler, die drei Schweigeminuten zu respektieren und während dieser Zeit auf fasnächtliche Aktivitäten zu verzichten. Die „drey scheenschte Dääg“ endeten in der Nacht auf Donnerstag mit dem „Ändstraich“ kurz vor 4 Uhr.

