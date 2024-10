Basel: Swiss Life plant Abriss von Gebäuden auf dem Klybeck-Areal

Der Versicherungskonzern Swiss Life will als Eigentümer mehrere Gebäude auf dem Klybeck-Areal in Basel abreißen. Die Grundeigentümerin dieses ehemaligen Industriegebiets will dort Neubauten erstellen. Die Baugesuche für die Rückbauten der Gebäude an der Kleinhüninger- und Mauerstraße sind im Kantonsblatt veröffentlich worden. Der Abriss der Gebäude soll bis Ende des Jahres 2026 dauern, wie eine Sprecherin von Swiss Life auf Anfrage schrieb. Der Rückbau dieser Gebäude sei auch „ein nächster Schritt zur Bereinigung der industriellen Vergangenheit und der entsprechenden Schadstoffe aus der Bauzeit und Nutzung der Gebäude“.