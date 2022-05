Basel Swissness, Royals und Dudelsackmusik

Das Stichwort „Royals“ ist laut Julliard natürlich als Hommage an den Geburtstag der Queen zu verstehen. Königlich wird es bei den Auftritten der His Majesty The King’s Guard Band and Drill Team aus Norwegen, die bereits in früheren Jahren am Basel Tattoo aufgetreten ist, und der Band of Her Majesty‘s Welsh Guards von Großbritannien. Während die königliche Band aus Skandinavien bereits in früheren Jahren das Publikum am Basel Tattoo zum Staunen gebracht hatte, präsentiert sich die Welsh Guards, eine Repräsentationsformation der britischen Queen, zum ersten Mal in Basel, wie Julliard berichtete.

Das Besondere: Mit Major Lauren Petritz-Watts steht erstmals in der Geschichte der britischen Militärmusik eine königliche Garde unter der musikalischen Leitung einer Frau. Petritz-Watts brachte gestern ihre Freude zum Ausdruck, beim Basel Tattoo teilnehmen zu können. „Es gehört schließlich zu den berühmtesten Tattoos.“ Gespielt werde ein traditionelles Programm zu Ehren der Königin von England, die am 6. Februar ihr 70. Thronjubiläum feierte, erklärte die Leiterin. Wie weiter zu erfahren war, werde die im Jahr 1915 gegründete Band of the Welsh Guards an den Feierlichkeiten der Queen anlässlich ihres Jubiläums eine zentrale Rolle spielen.

Zum letzten Aspekt des diesjährigen Mottos „viel Dudelsack“ nannte Julliard die 200 Pfeifer und Trommler aus vier Kontinenten der Massed Pipes. Ein schottischer Akt mit beliebten Ohrwürmern soll die Arena in Gänsehaut-Stimmung versetzen. Rockige Töne stimmen die Red Hot Chilli Pipers an, wenn sie zu ihren Dudelsäcken greifen. Vervollständigt wird der schottische Teil durch die Flings and Things Highland-Dancers mit ihren Tanzeinlagen, begleitet von Dudelsackklängen.

„Ich freue mich riesig, dass es wieder losgeht“, sagte Julliard. Und weiter: „Das Basel Tattoo Team, das OK, die Helfer und sämtliche Mitwirkenden sind voller Tatendrang und hoch motiviert. Wir alle können es kaum erwarten, das Basel Tattoo mit der großen Jubiläumsshow wieder zum Leben zu erwecken.“

Zum Festival gehört auch eine Parade, die am Samstag, 16. Juli, ab 14 Uhr in der Basler Innenstadt stattfinden wird. Der traditionelle Kindertag ist für Samstag, 23. Juli, zwischen 14 und 15.30 Uhr, vorgesehen. Kinder haben dann die Möglichkeit, in der Arena mit den Mitwirkenden auf Tuchfühlung zu gehen, Instrumente auszuprobieren und Fragen zu stellen.

Der Kartenvorverkauf laufe bestens. Bereits die Hälfte der insgesamt 140 000 Tickets seien verkauft, so Julliard. Die Preise blieben unverändert. Der Umbau der Kaserne stellt die Tattoo-Macher vor große Herausforderungen, wie weiter zu erfahren war. Zwar stehe das Areal zu Verfügung, bei den Räumen bestehe derweil Unsicherheit. „Wir rechnen mit dem ungünstigsten Szenario“, sagte der Produzent auf Nachfrage. Infos erhalten Interessierte unter www.baseltattoo.ch.