Basel: Taxi-Mord-Prozess: Erinnerungslücken sind nicht glaubhaft

Um an Geld zu gelangen, habe er den Taxichauffeur in dessen Auto hinterrücks überrumpelt und mit einem eigens dafür gestohlenen Messer „mit großer Brutalität“ erstochen. „Er hatte nicht die geringste Chance, sich zu wehren“, sagte der Gerichtspräsident. Der Beschuldigte habe den Chauffeur zudem am Abend des 18. November 2022 bei einem Taxistand in Basel in der Nähe des Schweizer Bahnhofs als Zufallsopfer ausgewählt.

„Sie haben Schmerz und Dunkelheit über die Familie gebracht“, sagte der Richter. Der Verurteilte muss der Witwe des getöteten Familienvaters eine Summe von 70 000 Franken bezahlen. Die Frau befinde sich seit der Ermordung ihres Ehemannes in psychologischer Behandlung und vermutlich werde sie das Geschehene noch viele Jahre schwer belasten, sagte der Gerichtspräsident. Den beiden Söhnen muss er je 50 000 Franken bezahlen.