Basel: Telemedizin wird in der Langzeitpflege getestet

Ziel: Auf Anliegen der Patienten schnell reagieren

Das Pflegepersonal könne sich via Telemedizin an Fachärzte der Medgate AG wenden, wenn der Hausarzt nicht binnen nützlicher Frist erreichbar sei. Das Ziel sei, auf Anliegen der Patienten schnell und direkt vor Ort reagieren zu können. Auf diese Weise solle Engpässe bei der hausärztlichen Grundversorgung entgegengewirkt werden. In beiden Projekten erfolge die telemedizinische Beratung und Betreuung einzig dann, wenn der Patient zustimme. Ausgeschlossen sei die Anwendung von Telemedizin in lebensbedrohlichen Notfällen.