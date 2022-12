Basel Temporeiches Liebes-Wirrwarr

Karl ist im Grunde genommen ein Spießer, hat eigentlich keine Zeit für Gefühle, sucht aber in der Affäre den Kick und muss jetzt beim Candle Light Dinner und bei einem Wochenend-Trip nach Istanbul auf Romantiker machen. Es herrscht ziemliches Durcheinander und (Gefühls-)Chaos, umso konzentrierter muss gespielt werden.

Pointiert auf den Punkt

Lothar Hohmann, den man als Schauspieler noch von Dieter Ballmanns Ateliertheater-Zeiten und von der Förnbacher Company her kennt, inszeniert erstmals fürs Kammertheater und sorgt mit einer genauen Regie dafür, dass die vier Schauspieler den Text pointiert auf den Punkt bringen, aber nicht übertreiben und das Spiel nicht zu plakativ wird. Bei turbulenten Szenen wird sonst im Boulevard gern überspitzt gespielt, hier nicht. Bei Hohmann ist es kein Schenkelklopfer, auch kein Stück mit Fingerzeig oder Moralkeule – schließlich gehen alle vier fremd.

Als Zuschauer muss man höllisch aufpassen, dass man alles mitkriegt. Hohmann legt Wert auf Detailarbeit, inszeniert sehr temporeich; so wechseln wahnsinnig schnelle Dialoge wie Ping Pong-Bälle hin und her. Schließlich muss diese verrückte Komödie ja Fahrt aufnehmen, und das tut sie auch, spätestens wenn sich die zwei Paare zufällig in einem Hotel am Bosporus über den Weg laufen.

Bei diesem Dialogstück müssen die Darsteller extrem wachsam und reaktionsschnell sein: Egon Klauser als knallharter Geschäftsmann, Olaf Creutzburg als künstlerisch lässiger Jeans- und T-Shirt-Typ, Isolde Polzin als selbstbewusste und verwöhnte Verlegergattin Mona, die einen „Mann ohne Vergangenheit“ sucht, und Isabell Steinbrich als Karls Geliebte Sabrina, die in seinem Verlag Modekolumnistin werden will. Nonstop sind die Schauspieler auf der Bühne, es gibt selten längere Repliken von einer Person, das ist schon sehr speziell und abwechslungsreich und hält die Komödie am Laufen.

Viele einzelne Szenen, die an immer anderen Orten spielen, im Büro, an der Bar, im Wohnzimmer, am See, im Hotel, werden mit einfachen Bühnenmitteln und Hintergrundbildern realisiert. Die Szenerien wechseln andauernd, so wie auch das Liebeskarussell der Personen mit ständigen Gefühlsänderungen in Bewegung bleibt.

Termine: Sa, 17. Dezember, 20 Uhr, So, 18. Dezember, 17 Uhr, sowie zwei Vorstellungen an Silvester. Karten an der Abendkasse oder über www.ticketino.ch. Weitere zehn Aufführungen sind im März im Festzentrum in Zell im Wiesental geplant, acht als Theater-Dinner.