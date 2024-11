Basel: Theater Basel zählt weniger Publikum

Das Theater Basel hat in der Spielzeit 2023/2024 rund 154 000 Tickets verkauft. Das sind rund 4000 weniger als in der Spielzeit zuvor. Das lag vor allem an der geringeren Zahl der Vorstellungen, denn bei der durchschnittlichen Auslastung von rund 66 Prozent konnte das Theater den Vorjahreswert halten. Finanziell konnte das Theater die Spielzeit mit einer „schwarzen Null“ von 44 700 Franken abschließen. In der Spielzeit zuvor musste das Dreispartenhaus noch einen Verlust von 465 700 Franken verkraften, wie der neue Verwaltungs- und Finanzdirektor Nils Braun-Dubler sagte.