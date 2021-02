Basel Therapien auf den Leib schneidern

Auch auf Datenseite sind in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte gemacht worden, ergänzte Jill Hopkins von Roche. „Gerade der Einsatz von künstlicher Intelligenz hat sich in den letzten paar Jahren als extrem hilfreich erwiesen“, so die globale Chefin für den Bereich Personalisierte Augenheilkunde. „Künstliche Intelligenz hat uns geholfen, Einblicke zu gewinnen, die wir davor nicht hatten.“ Dabei sei es aber eben auch wichtig, das Vertrauen der Patienten zu gewinnen, dass man mit ihren Daten sorgsam umgehe.

Um allerdings ein globales Daten-Netzwerk zu errichten, werde es noch viele Partnerschaften brauchen – und dies nicht nur zwischen den verschiedenen Ländern, sondern auch zwischen den beteiligten Institutionen wie Regierungen, Gesundheitssystemen, Patienten und Technologiefirmen.

Arme Länder sollen auch profitieren

Dennoch zeigten sich die Teilnehmer der Medienkonferenz überzeugt, dass personalisierte Medizin immer weiter verbreitet sein wird. Dabei dürfte auch eine Verschiebung via Smartphones in das Zuhause der einzelnen Patienten stattfinden. Davon sollten dann auch Patienten in den ärmeren Ländern profitieren. „Während manche Menschen in diesen Ländern zwar kein Dach über dem Kopf haben, besitzen die meisten ein Smartphone.“