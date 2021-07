Basel Tief in alte Zeiten eintauchen

Es habe „Hungerlöhne gegeben. Die Entwicklung der Schifffahrt und die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter mitzuverfolgen, sei „etwas Besonderes“, sagt Schlebach im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Präsident ist selbst Matrose und fährt privat ein mehr als 100 Jahre altes Schiff. Diese Verbindung mit dem Element Wasser und der Schifffahrt war Antrieb und Motivation, Geschichte erlebbar zu machen. Es gehe darum, viele Zielgruppen anzusprechen und „das Schiff samt Besatzung in den sicheren Hafen zu bringen“, wie er die Vollendung des Projektes beschreibt. Die Finanzierung sei alles andere als einfach gewesen. „Ich musste viele Klinken putzen“, sagt Schlebach. Das Projekt mit dem Namen „ReFit2020“ wird von mehr als 100 Einzel-, Firmen- und Gönnermitgliedern unterstützt und verzehrte ein Finanzvolumen von zwei Millionen Franken.

Neue Möglichkeiten

Was ist neu? „Wir haben das Museum ins 21. Jahrhundert katapultiert“, verkündet Simon Oberbeck von der Baukommission, der bekennt: „Das Schifffahrtsvirus hat uns fest im Griff.“

Die neuen technischen Möglichkeiten im Museum sollen insbesondere junge Besuchergruppen erschließen. So gibt es viele interaktive Elemente. An Bildschirmen können mittels einfacher Bedienung Filme, Fotos, Interviews und Informationen zur Schifffahrt abgerufen werden. Vereine, Firmen, Schulklassen und Privatpersonen steht die Ausstellung offen.

Der Schifffahrtssimulator steht allen offen. „Es ist eine für Laien abgespeckte Version des Simulators, mit dem angehende Hochseeoffiziere üben“, beschreibt Schlebach den einen Höhepunkt der neuen Schau.

An zwölf Tagen im Jahr können Interessierte den Simulator nutzen. Sie können dabei beispielsweise in Schwedischen Fjorden, den Gewässern vor Hongkong oder der Kieler Förde zur See fahren und virtuelle Seeluft schnuppen.

Es gibt im Museum viel zu lernen. Dabei bilden Logistik, Ausbildung und Spedition einen Schwerpunkt. „Man merkt dann erst, wie alle Zahnräder ineinandergreifen“, sagt Kuratorin Sabine Theil, die hervorhebt, wie wichtig Schifffahrt sei. „Alles, was produziert wird, muss auch transportiert werden.“ Immerhin werden etwa zehn Prozent des Schweizer Außenhandels über die Rheinhäfen abgewickelt. All das müsse transportiert werden, und die „Kapazitäten von Schiene und Straße kommen an ihre Grenzen“, wie Schlebach betont. So sei die Nutzung des Rheins auch ökologisch sinnvoll, da der Transportweg weniger Energie verschlinge, als es bei Zügen oder LKW der Fall wäre. Wer sich für Geschichte interessiert, kann im Hafenmuseum tief in alte Zeiten eintauchen und so die Gegenwart mit anderen Augen sehen lernen. Wer mehr erfahren möchte, kann zum Tag der offenen Tür am 3. Juli ins Hafenmuseum kommen.