Basel: Tieferlegung noch nicht beschlossen

Der Riehener Gemeinderat hat in der Vergangenheit einem begrenzten Doppelspurausbau zugestimmt. Einen Ausbau der Infrastruktur zwischen Riehen Bahnhof und Lörrach-Stetten sowie längere Schrankenschließzeiten lehnte der Gemeinderat dabei stets ab. „Der Dorfkern würde noch stärker gespalten, als es jetzt schon der Fall ist“, verwies Gemeinderat Daniel Hettich im März 2023 im Gespräch mit unserer Zeitung auf längere Schließzeiten. Hinzu kämen eine zusätzliche Lärmbelastung, Platzbedarf und der Verlust von Wegverbindungen sowie Folgen für den Ortsbildschutz. So wäre der Bestand vieler Häuser gefährdet. Derweil würde der Tunnelbau gut zehn Jahre in Anspruch nehmen. Erste Kostenschätzungen gingen davon aus, dass der oberirdische Ausbau auf Doppelspur rund 42 Millionen kostet, während eine unterirdische Lösung mit 195 Millionen Franken viel teurer wäre.

Auftrag präzisiert

Und wie geht es weiter? Die Gemeinde Riehen und der Kanton Basel-Stadt haben den Zweckverband Regio-S-Bahn 2023 gebeten, sowohl den Auftrag an die DB InfraGo als auch die flankierenden Maßnahmen, welche mit einem oberirdischen Bahnausbau realisiert werden müssen, zu erweitern. Gleichzeitig haben Gemeinde und Kanton den an die DB InfraGo vergebenen Auftrag für die unterirdische Planung präzisiert. Seitens des Schweizer Bundes wird eine Entscheidung zum Isos-zertifizierten Riehener Ortskern erwartet. Dieses gibt Auskunft darüber, was baulich dort möglich sein soll.