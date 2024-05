Das kranke Blutsystem durch ein gesundes zu ersetzen, ist bei aggressiven Leukämien die einzige Chance auf Heilung. Dazu werden in der Regel in einem ersten Schritt die körpereigenen Blutstammzellen und die meisten Blutzellen durch eine Chemotherapie zerstört. Anschließend werden den Patienten Stammzellen eines Spenders per Infusion verabreicht. Ein Verfahren, das laut der Universität mit Risiken für Komplikationen verbunden ist. In der neuen Studie stellten die Wissenschaftler um Lukas Jeker von der Universität einen sanfteren Ansatz vor. Die kranken Blutzellen werden dabei mit spezifischen Antikörpern behandelt, die mit einem daran gekoppelten Zellgift ausgestattet sind, das alle Blutzellen im Körper des Patienten anhand eines Oberflächenmoleküls erkennt.