Basel: Tigermücke breitet sich weiter aus

Beratungen vor Ort

Es wurden Telefonberatungen und Beratungen vor Ort in den Gärten angeboten. In Friedlingen, das bisher am längsten und flächendeckend in die Bekämpfungsmaßnahmen einbezogen war, sei die Belastung 2023 eher niedrig gewesen. Neu hinzu kamen Gebiete mit besonders hoher Belastung im Ortsteil Haltingen, nördlich und südlich der Heldelinger Straße sowie zwischen der Markgräfler Straße und der Hermann-Brian-Straße. Ötlingen und Märkt waren im vergangenen Sommer noch nicht betroffen.