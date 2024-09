Ein Motorradfahrer ist in Basel in der Nacht zum Sonntag tödlich verunglückt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 52-jährige Mann noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt berichtet. Der Motorradfahrer war gegen 0.50 Uhr vom Dorenbachkreisel in Richtung Neuweilerplatz unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Daraufhin kollidierte der 52-Jährige mit dem Trottoirrand und stürzte. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.