Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Donnerstag in einer Erdgeschosswohnung im Basler Riehenring eine männliche Leiche entdeckt, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Der Tote ist männlich und 49 Jahre alt. Zeugen hatten einen ungewöhnlichen Geruch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingesetzt. Diese ermittelt unter anderem die mutmaßliche Täterschaft sowie die noch unklaren Hintergründe und den Hergang der Straftat, die mehrere Tage zurückliegen dürfte.