Basel Tradition und Nervenkitzel

Von Adrian Steineck

Den höchsten Freefall-Tower Europas, ein echtes Messe-Urgestein, den Geruch von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte sowie zahlreiche Buden: Beim Rundgang über die Basler Herbstmesse gibt es einiges zu entdecken.

Basel. Paul Läuppi greift zum Mikrophon. „Los geht’s, wir tanzen den Calypso“, erklingt es, dann setzen sich die Wagen auch schon in Bewegung.

Die Bahn Calypso gehört für viele Besucher der Basler Herbstmesse zum festen Ritual ihres jährlichen Besuchs. Auch bei der 547. Auflage von Basels traditionsreichster Messe ist Läuppi mit seinem Fahrgeschäft vertreten – so wie nahezu in jedem Jahr seit 1963, als die Calypso, die aus der Werkstatt der fabrikneu ihr Debüt in Basel feierte. Die Bahn stammt aus der Fabrikation der Familie Mack, die Mitte der 1970er-Jahre den Europa Park eröffnete.

Auch wenn sich in den vergangenen 54 Jahren die Ansprüche an Fahrgeschäfte in Bezug auf den Nervenkitzel geändert haben mögen – die Traditionsbahn findet ihr Publikum, wie Läuppi erzählt. „Viele Besucher versichern uns, dass es für sie erst Herbstmesse ist, wenn sie auf der Calypso gefahren sind“, schmunzelt er. Die Begeisterung für die Calypso gehe quer durch alle Altersschichten. Wer in den 1960er- und 1970er-Jahren als Kind das bunte Treiben genossen habe, komme heutzutage mit seinen Kindern oder Enkeln wieder hierher, um die Fahrt im warmen, heimeligen Licht der Glühlampen zu genießen.

Für viele beginnt das Vergnügen bereits am Kassenhäuschen der Calypso-Bahn. Dort sitzt mit Hilda Läuppi, der Mutter von Fahrgeschäftbetreiber Paul Läuppi, die älteste Kassiererin der Herbstmesse. Im August ist sie 92 Jahre alt geworden, und noch immer sitzt sie jeden Nachmittag ab 16 Uhr im Kassenhäuschen. „Ich glaube, dass viele unserer Besucher gar keine Fahrkarte lösen, wenn sie nicht da sitzt“, umreißt ihr Sohn Paul Läuppi die Bedeutung seiner Mutter als Messe-Urgestein. Mag sie auch an Stöcken gehen – die Arbeit macht ihr nach Aussage ihres Sohnes noch immer Freude, und für jeden Fahrgast hat sie ein Lächeln und ein freundliches Wort übrig.

Mit der bisherigen Resonanz auf der Basler Herbstmesse ist Paul Läuppi zufrieden, auch wenn der Sonntag – „für uns der wichtigste Familientag“ – nahezu vollständg dem Regen zum Opfer gefallen ist. Auch gestern sorgte ein nasskalter Nieselregen dafür, dass sich nach der Eröffnung um die Mittagszeit der Messeplatz nur sehr zögerlich mit Besuchern füllte.

„Regenwetter ist natürlich übel für uns“, sagt auch Hanspeter Maier. Er hat mit dem 80 Meter hohen Freefall-Tower den höchsten seiner Art in Europa mit auf die Herbstmesse gebracht. Für die erste Fahrt gestern kurz nach zwölf Uhr fanden sich dann gerade einmal zwei Mutige, die den Aufstieg in die Höhe wagten. Wettgemacht wurde dies aber durch die rege Resonanz in der ersten Woche der Herbstmesse, die am 28. Oktober eingeläutet wurde und noch bis zum Sonntag, 12. November, dauert.

Eine Neuheit im bunten Messetrubel ist der Essensstand Vegetario, der den Besuchern eine Alternative zu Bratwurst, Steak & Co. bieten soll. Es gebe bereits erste Stammkunden, die jeden zweiten Tag vorbeischauen, sagt eine der beiden Verkäuferinnen. Generell sei es so, dass das vegetarische Angebot mit gefülltem Schafskäse und anderem eher Frauen als Männer anspreche. „Vielleicht achten diese stärker auf ihre Ernährung.“

Bereits im siebten Jahr in Folge ist Melanie Weber aus Stuttgart zu Gast in Basel. Sie verkauft Lebkuchenherzen, die sie auf Wunsch auch individuell verziert, und stellt durchaus Unterschiede zwischen dem Publikum in Deutschland und der Schweiz fest: „Für die Basler ist ein Lebkuchen in erster Linie ein Nahrungsmittel, während die verzierten Lebkuchenherzen bei uns in Deutschland eher zur Dekoration dienen“, schildert sie ihre Erfahrungen mit einem Schmunzeln.