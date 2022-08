Basel Traditionsanlass der Superlative

Sternchen des Schweizer Schlagerhimmels

Auf dem Festgelände live zu genießen sind die Vorzeigesternchen des Schweizer Schlagerhimmels unter anderem Francine Jordi (der Interpretin der Festhymne „Zäme ha, zäme stah“) Beatrice Egli, Sarah Jane und der hitparadenstürmende Männerchor Heimweh. Zugang zu den Festbühnen haben alle Festbesucher, also nicht nur die zahlenden Zuschauer aus der Arena. Erwartet werden in Anlehnung an das letzte Eidgenössische gut 400 000 Menschen.

Und weiter gehts mit den Superlativen: 42 Millionen Franken kostet der drei- oder genauer eigentlich zweieinhalbtägige Anlass. Fast die Hälfte wurde für Infrastrukturbauten benötigt: für die Arena, für deren Auf- und Abbau die Armee rund 4000 Diensttage beiträgt, für temporäre Brückenbauten über einen Bach und Bahngleise und für die Perronverlängerung am Bahnhof Pratteln.

Mit einem Gewicht von knapp einer Tonne dürfte auch die Siegesprämie ihresgleichen suchen. Es handelt sich traditionsgemäß um einen Muni, also Zuchtstier, dieses Jahr einer mit Namen Magnus vom Schönenberg. Ob der Original-Magnus in die Arena einlaufen kann, ist aber noch ungewiss. Er hat sich wegen einer Verletzung am Huf eine Entzündung eingeholt. Aber es steht ein Ersatz-Magnus bereit, der mit vielen weiteren Lebendpreisen beim traditionellen Gabentempel zu bewundern ist.

Apropos Gewicht und Armee: Am Rand des Festgeländes sind massive Betonblöcke aufgereiht. Zehn Tonnen sollen die Blöcke einzeln wiegen. Sie sind nicht zur Terrorabwehr platziert worden. Es handelt sich um eine Panzersperre aus dem Zweiten Weltkrieg, die dem Festgelände Platz machen musste.

Der Austragungsort Pratteln entspricht so gar nicht dem Klischee der traditionell ländlichen Schweiz. Statt Alpen türmen sich Chemieanlagen im Hintergrund. 40 Prozent der 17 000 Einwohner zählenden Gemeinde haben kein Schweizerkreuz auf ihrem Pass. Sie stammen aus rund 100 unterschiedlichen Nationen. Eine Absicht, den schweizerischen Traditionsanlass mit den Wesensmerkmalen der Gegenwartsschweiz zu konfrontieren, stand aber nicht dahinter. Ursprünglich war Pratteln nämlich gar nicht als Austragungsort für das erste Eidgenössische auf Baselbieter Boden vorgesehen gewesen.

Als Standort hatte der Kanton die Gemeinde Aesch ein paar Dutzend Kilometer südwestlich von Pratteln auserkoren gehabt. Dort sperrten sich aber die Landwirte und Grundeigentümer so vehement gegen den Anlass, dass dieser Ort schon 2016 fallengelassen wurde.