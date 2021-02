Basel Transformation schreitet voran

So will Roche Pharma am Standort Grenzach Stellen abbauen, betroffen ist aber auch der Hauptsitz in Basel. Während in Grenzach rund zehn Prozent der Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, hält man sich in Basel mit konkreten Aussagen noch bedeckt. Dort ist der Bereich People & Culture (auch bekannt als Human Resources) betroffen. Dieser sei „ein wichtiger Partner in einem kontinuierlichen Transformationsprozess des Unternehmens“, teilt Pressesprecher Karsten Kleine auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Prozess Ende 2021 abgeschlossen