Basel: Transitverkehr soll über A 98 fahren

Indes: Die Verbindung zwischen der A 98 und der Schweizer A 3 wurde nicht für eine Nutzung als Ostumfahrung konzipiert. Voraussetzung für eine Umfahrung Basels wäre der Ausbau des Rheinfelder Autobahnzolls beidseits der Grenze, wie Christophe Haller, Vorstandspräsident der Basler TCS-Sektion, erklärt. Auch er befürwortet den Vorstoß, allerdings nur in der Zeit der Sanierung der Basler Osttangente. So muss nämlich die Schwarzwaldbrücke ab 2027 instandgesetzt werden. Flankierende Maßnahmen sollen dann den drohenden Verkehrskollaps verhindern. Vorgesehen sind unter anderem Reisezeitanzeige an den Abfahrten Weil und Augst, um den Autofahrern eine Entscheidungsgrundlage für die Routenwahl anzubieten. Derweil stößt das Anliegen einer Ostumfahrung in beiden Rheinfelden auf Ablehnung. Der Weg über Basel müsse auch in Zukunft die präferierte Route auf der Nord-Süd-Achse bleiben, lässt sich Rheinfeldens Stadtschreiber Roger Erdin mit Blick auf die tägliche Staubelastung am Autobahnzoll zitieren. Und Rheinfeldens OB Klaus Eberhardt erwartet, dass durch eine optimierte Verkehrssteuerung eine bessere Lenkung des Verkehrs auf der Autobahn durch beide Basel erreicht wird.