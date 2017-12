Basel Transparente wurden entrollt

Basel. Der Marktplatz in Basel wurde gestern zum Schauplatz der Aktion „Let’s talk about Ignorance“ (Lasst uns über Ignoranz sprechen). Kurz vor Beginn der Grossratssitzung wurde ein zehn auf sieben Meter grosses Banner mit diesem Slogan aufgehängt. Auch die Konzerne Syngenta, Novartis und Roche sind nicht verschont geblieben.

Hinter der Aktion steckt die Gruppe Ignorance-Unlimited. „In Basel ansässige multinationale Unternehmen sind verantwortlich für unzählige Umweltzerstörungen und Menschenrechtsverletzungen“, schreibt die anonyme Aktionsgruppe in einer Mitteilung, die unserer Zeitung vorliegt. „Als gern gesehene Steuerzahler prägen sie unseren hiesigen Alltag maßgeblich mit. Ein Alltag, der somit zu einem großen Teil auf Ausbeutung, Zerstörung und Rücksichtslosigkeit gegenüber der Umwelt und Menschen in anderen Teilen der Welt beruht“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Basler Regierung sei das bisher egal gewesen. So hätte etwa der ehemalige Regierungspräsident Guy Morin während eines Podiumsgesprächs mit Syngenta im Mai 2015 an die „Toleranz“ gegenüber der Chemie appelliert und erklärt, dass Basler eben auch mit den Schattenseiten der Chemiekonzerne leben müssten.

Weiter kritisiert die Aktionsgruppe, dass sich die städtische Politik nur das Motto „Ignorance Unlimited“ auf die Stirn geschrieben zu habe, sondern auch die in Basel angesiedelten Konzerne aktiv beim Reinwaschen ihres öffentlichen Rufs unterstütze. So durfte etwa Syngenta die Stadt Basel an der Weltmesse Expo vertreten oder die App „Basler StadtNatour“ ideell und finanziell unterstützen.

Aus diesen Gründen wurden Ende September 60 Plakate in der Basler Innenstadt aufgehängt, wie die Aktionsgruppe weiter schreibt. Auf diesen wurde das Motto „Culture Unlimited“ von Basel Tourismus zu „Ignorance Unlimited“ umgewandelt und über beliebte Bilder von Basel Sprüche wie „Wir schauen am besten weg“ geschrieben.

„Obwohl wir nicht verantwortlich sind für diese Plakate, so nehmen wir sie doch zum Anlass für unsere heutige Aktion. Für uns ist klar: Hohe Steuereinnahmen entschuldigen keine Verbrechen“, heißt es in der Mitteilung von gestern abschließend.