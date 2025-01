Basel: Trio will das ESC-Fieber entfachen

Unter dem Motto „United By Music“ werden beim Eurovision Song Contest in Basel ab dem 11. Mai insgesamt 38 Länder an den Start gehen. Die Vorbereitungen für Europas größten Gesangswettbewerb laufen auf Hochtouren. Am Montag haben die Organisatoren bei einem Pressegespräch auf dem Novartis Campus bekanntgegeben, wer den Anlass moderieren wird. Joel Grolimund lüftete das gut gehütete Geheimnis um 15.30 Uhr: Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger sind die Gesichter des ESC in Basel. Sie werden die beiden Halbfinalshows und das Finale präsentieren. „Wir ergänzen uns fantastisch“, sagte die italienisch-schweizerische Entertainerin Michelle Hunziker über ihre Moderationskolleginnen Sandra Studer und Hazel Brugger. „Ich und der Song Contest, das ist eine Liebesgeschichte“, sagte Studer. Die Fernsehmoderatorin war 1991 selbst ESC-Teilnehmerin und kommentierte später jahrelang den Anlass für SRF. „Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam an Grenzen gehen werden und diese überwinden“, sagte die Slam-Poetin Brugger.