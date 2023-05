Basel Tropischer Urwald am Rheinknie

Die Bedingungen sind optimal: Die Pflanzen können jetzt bis zu anderthalb Meter tief wurzeln, verweist der Experte auf ein zu 98 Prozent mineralisches Substrat, das luftdurchlässig ist sowie Feuchtigkeit und Nährstoffe speichert. „Die Bäume wachsen rasend schnell und müssen regelmäßig gestutzt werden.“ Urwaldriesen findet man im Tropenhaus unweit des Spalentors nicht, dafür kann der Botanische Garten mit einer beeindruckenden Artenvielfalt begeistern: Tropische Wälder sind die artenreichsten Ökosysteme der Welt, ein Großteil der Artenvielfalt ist den Aufsitzerpflanzen gewidmet, erklärt der Kurator.

Kauliflorie: Die Früchte des Kakaobaums wachsen direkt aus dem Stamm. Foto: Michael Werndorff

Stämme aus zähem Holz wie Robinien oder Kastanien dienen als Ersatz für die Urwaldriesen. Sie bilden die Waldstruktur für Aufsitzerpflanzen und Lianen, weiß de Vos. Ob er eine Lieblingspflanze hat? „Mehrere! Zu diesen zählen die Dracula-Orchideen, die ein Sexuallockstoff für Fliegen produzieren. Die Bestäubung erfolgt durch einen Klemm-Mechanismus“, was er an einer Blüte demonstriert.

Nicht weniger beeindruckend sei die sogenannte Ameisenpflanze: Diese bildet einen Wohnraum für Ameisen, die das Gewächs vor Fraßfeinden schützen – eine gelungene Symbiose.

Nebelwaldhaus

Der Schauplatz: das erste öffentlich zugängliche gekühlte Nebelwaldhaus. Hier ist es nicht weniger feucht, aber angenehm temperiert. Im künstlich erzeugten Klima herrschen 15 bis 25 Grad, jenseits der 28 Grad würden die Pflanzen, die in Bergnebelwäldern entlang des Äquators beheimatet sind, nicht überleben. Das vorherrschende Klima ist kühler als in den Tieflandregenwäldern.

Kurator Jurriaan de Vos ist begeistert vom neuen Tropenhaus. Foto: Michael Werndorff

Beide Lebensräume sind bedroht – Abholzung und sich ausbreitende Siedlungen lassen die grünen Lungen der Erde schrumpfen. Allein in den vergangenen 20 Jahren sind 15 000 Quadratkilometer Nebelwald verschwunden. „Wir haben leider so gut wie keinen Einfluss auf den Raubbau an der Natur, uns geht es vielmehr darum, Werte zu vermitteln und aufzuzeigen, dass die Lebensräume unbedingt schützenswert sind“, sagt de Vos.

Im neuen Tropenhaus können Interessierte auf Erkundungstour gehen: „Je länger man hinschaut, desto mehr lässt sich entdecken“, meint der Kurator. Gelegenheit dazu bietet der Tag der offenen Tür am Samstag, 27. Mai. Neben zahlreiche Orchideen, Bromelien, Aronstab- und Gesneriengewächsen ist auch eine alte Bekannte wieder am Start: Die Titanwurz aus Sumatra, die mit ihrer gigantischen Blüte begeistert. Noch ist sie klein, irgendwann im Sommer wird sie dann für zwei Tage blühen und das Tropenhaus mit ihrem Aasgeruch erfüllen.