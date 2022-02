Basel Tsangi erobert sich den Zolli

Im Vivarium des Zoos sind Anfang Februar drei Strahlenschildkröten aus dem Ei geschlüpft. Im Schaubecken 65 sind derzeit die etwas älteren, letztjährigen Jungtiere dieser seltenen Reptilien zu sehen.

Alle Affen sind Nesthocker – oder besser gesagt Traglinge. Sie werden vom Muttertier, später auch von Familienmitgliedern, getragen. Sie krallen sich von Geburt an im Fell der Mutter fest. Wer wissen will, ob ein neugeborenes Jungtier genug Milch bekommt, achtet auf einen guten Klammerreflex des Jungtiers. Bis zu einem Alter von fünf Jahren darf ein Menschenaffenkind noch auf den Bauch oder den Rücken der Mutter flüchten. Schimpansen werden zwar nicht blind und nackt geboren. Trotzdem sind sie bei der Geburt völlig hilflos und auf ihre Mutter angewiesen. In den ersten Monaten trägt die Mutter das Junge 24 Stunden am Tag. Nach einigen Monaten beginnt sich das Jungtier für die Umgebung zu interessieren. Es darf sodann in der Nähe der Mutter kleinere Ausflüge unternehmen. Im Zoo Basel können momentan die ersten Kletterübungen der beiden im Sommer 2021 geborenen Schimpansen Sangala und Sabaki verfolgt werden.

Schimpansen-Baby

Am 29. Januar ist ein weibliches Neugeborenes namens Tsangi zur Gruppe gestoßen. Für Mutter Garissa (13) ist es das zweite Jungtier nach Ponima (4). Garissa und die ältere Schwester kümmern sich hingebungsvoll um Tsangi. Sie ist ein kräftiger Nesthocker. Der 29. Januar war zwei Wochen bevor die Basler Stimmbevölkerung den Affen in Basel die Gewährung von verfassungsmäßigen Grundrechten klar verwehrt hat.

Dem Nachwuchs gehe es gut, heißt es in der Medienmitteilung des Zoo Basel vom Mittwoch. Aus dem kräftigen Klammergriff am Körper der Mutter Garissa (13) könne geschlossen werden, dass ihr Kind gut genährt sei. Der Zoo Basel hatte vor der Abstimmung über die Primateninitiative der Tierrechtsvereinigung Sentience Politics die Befürchtung geäußert, dass es seiner Affenhaltung an den Kragen gehen könnte. Das ist nun nicht mehr der Fall.