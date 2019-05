Basel Über die Macht des Schreibens

Auch von seiner Hauptfigur weiß man nie so recht, was bei ihr wahr ist und was nicht. Der Stotterer stellt Wahrheit einfach her, wie er sie eben braucht. Es sind manipulierte Erzählungen, Dichtung und Wahrheit, wie bei Lewinskys Lesung in der Arena-Literaturinitiative Riehen am Dienstag in einigen Passagen herauszuhören war.