Basel Überraschungen bei Basler Fasnacht

Das Basler Fasnachts-Comité zeigt sich sehr erfreut über die schrittweise kommunizierten Lockerungen für die Durchführung der „drey scheenschte Däg“ vom 7. bis 9. März. Dies, obwohl dieses Gremium mit dem nach wie vor geltenden Verzicht auf die beiden „Cortège“ genannten großen Umzüge am Montag- und Mittwochnachmittag weniger aktiv in Erscheinung treten wird. Comité-Obfrau Pia Inderbitzin betonte aber an einer Medienkonferenz am Mittwoch, dass das Comité im Vorfeld sehr viele Sitzungen habe abhalten müssen, in denen über eine Verschiebung oder alle denkbaren Schutzmaßnahmen diskutiert worden sei – Themen, die mit den Lockerungen des Bundesrats und der Basler Regierung obsolet geworden sind.

Im Comité-Organisationsbereich verblieben ist die Laternenausstellung von Montagnacht bis Mittwochmorgen auf dem Münsterplatz. Mit 79 gemeldeten Laternen wird diese um einiges kleiner ausfallen als in normalen Jahren, wenn schätzungsweise 180 Laternen den Münsterplatz zur riesigen Freiluftausstellung verwandeln. Dies liege daran, dass viele Cliquen in der von Ungewissheit geprägten Vorfasnachtszeit auf die Schaffung eines Sujets verzichtet haben. So rechnet das Comité mit vielen sogenannten Charivari-Zügen, also Cliquen in einem bunt gemischten Kostüm-Wirrwarr.