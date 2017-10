Basel Umweltaktivisten verurteilt

17:45 Schröder vermittelte im Fall Steudtner

Berlin - Bei der Freilassung des Berliner Menschenrechtlers Peter Steudtner aus türkischer Untersuchungshaft hat Altkanzler Gerhard Schröder eine zentrale Rolle gespielt. Ein Geheimtreffen des SPD-Politikers mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im September soll einen Durchbruch gebracht haben. Die Idee für die Vermittlungsmission hatte Außenminister Sigmar Gabriel, von Kanzlerin Angela Merkel wurde sie mitgetragen. "Ich bin Gerhard Schröder sehr dankbar für seine Vermittlung", sagte Gabriel "Spiegel Online". Steudtner wird noch am Abend in Berlin zurück erwartet.

17:45 Puigdemont lehnt Neuwahlen ab - Parlamentssitzung am Abend

Barcelona - Es bleibt beim harten Kurs: Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat bei einer Rede in Barcelona entgegen aller Erwartungen keine Neuwahlen angekündigt. Er werde seinen Plan für eine Unabhängigkeit der Region weiter verfolgen, erklärte Puigdemont stattdessen. Er warf Madrid vor, eine Einigung zu verhindern. Am Abend soll die mit Spannung erwartete Sitzung des katalanischen Parlaments abgehalten werden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass dabei die Unabhängigkeit erklärt werden könnte.

17:20 Scheuer: CSU will keine europäische Schuldenunion

Berlin - CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sieht bei den Jamaika-Sondierungen noch einigen Gesprächsbedarf. "Wir wollen ein stabiles Europa, auch was die Finanzen betrifft. Wir wollen als CSU keine Schuldenunion", sagte Scheuer am Rande der Verhandlungen von CDU, CSU, Grünen und FDP in Berlin. Mit Schuldenunion ist die Vergemeinschaftung von Schulden der EU-Staaten gemeint. Bei der Frage des Umgangs mit der Türkei sei man sich zwar im Ziel einig, aber nicht, was den Weg angehe. Die CSU plädiert für einen offiziellen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei.