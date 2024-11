Die Basler Kantonspolizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Dienstagabend in Basel mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben soll. Dabei kam es auch zu einem Einsatz im Manor-Einkaufszentrum an der Greifengasse. Derzeit sind keine Geschädigten im Zusammenhang mit diesen Vorfällen bekannt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, wonach eine Person an der Schifflände Passanten ängstigte. Er soll mit einem Messer drohende Bewegungen gemacht haben. Kurz darauf sei eine zweite Meldung eingegangen, wonach sich der Unbekannte im Einkaufszentrum Manor befände. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude. Dann aber stellte sich aufgrund von Bildern der Überwachungskamera heraus, dass der Unbekannte den Laden schon vor dem Eintreffen der Polizei verlassen hatte, wie der Polizeisprecher weiter schreibt.