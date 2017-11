Basel Unerhörtes beim Literaturfestival

Nachrichten-Ticker

15:59 Protest bei Wahl zur "Miss Peru" sorgt für Furore im Netz

Lima (dpa) – Die normalerweise international wenig beachtete Wahl zur "Miss Peru" hat in den sozialen Medien weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Grund: Die Kandidatinnen hatten die glamouröse Show zur Protestaktion gegen sexuelle Gewalt an Frauen und die vielen Frauenmorde in ihrem Heimatland gemacht. Auf Twitter gab es viel Lob für die Aktion. Anstatt wie üblich die Körpermaße zu nennen, fielen Sätze wie: "Meine Maße sind, dass mehr als 70 Prozent aller Frauen in Peru schon einmal auf der Straße belästigt wurden."

15:54 Spaniens Staatsanwaltschaft fordert Festnahme von Puigdemont

Madrid - Die spanische Staatsanwaltschaft hat die Festnahme des nach Belgien ausgereisten katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Puigdemont beantragt. Im offiziellen Antrag wird die Ausstellung eines Europäischen Such- und Haftbefehls auch gegen die vier Ex-Minister der abgesetzten katalanischen Regierung gefordert. Sie halten sich den Erkenntnissen zufolge in Brüssel auf und hatten eine Vorladung der Justiz missachtet, das berichteten Medien unter Berufung auf Justizssprecher in Madrid.

15:48 Erdogan kündigt Produktion von türkischem Auto an

Istanbul - Die Türkei will nach Angaben von Staatspräsident Erdogan im Jahr 2021 ein im Land produziertes Auto auf den Markt bringen. Für die Produktion sei ein Zusammenschluss von fünf Firmen verantwortlich, sagte Erdogan. Er glaube, dass die Türken das Auto bevorzugen, sobald es auf dem Markt sei. In den 60er Jahren hatte die Türkei das Automodell "Anadol" auf den Markt gebracht, dessen Produktion jedoch in den 90er Jahren eingestellt wurde. Die türkische Autoindustrie produziert zurzeit vor allem für US-amerikanische und europäische Marken.

15:46 Zeitung: Probleme mit Migranten an Berliner Polizeiakademie

Berlin - An der Berliner Polizeiakademie soll es erhebliche Probleme mit Schülern aus Zuwandererfamilien geben. Die Missstände seien der Polizeiführung seit längerem bekannt, berichtete die "Welt". Die Zeitung beruft sich auf ein ihr vorliegendes internes Papier einer Führungsbesprechung. Die Polizei überprüft derzeit eine Audio-Datei, in der ein Ausbilder der Akademie unhaltbare Zustände beklagt. Die anonyme Sprach-Mail wurde Polizeipräsident Klaus Kandt in der vergangenen Woche vertraulich von einem Mitarbeiter übermittelt.

15:44 Air Berlin muss vorerst keine Informationen offenlegen

Berlin - Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin muss der Personalvertretung ihrer Flugbegleiter vorerst keine Informationen etwa zu Kaufangeboten, Verträgen oder Start- und Landerechten offenlegen. Das hat das Arbeitsgericht Berlin entschieden. Die Personalvertretung Kabine - eine Art Betriebsrat für rund 3.000 Flugbegleiter - hatte mehr Informationen gefordert. Sie argumentierte, nur so in Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan bestmögliche Ergebnisse erzielen zu können.