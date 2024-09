Basel: Unerlaubte Einreisen verhindern

Erst vor wenigen Tagen hatte die Schweizer FDP eine Verschärfung der Kontrollen an der Schweizer Grenze sowie in grenznahen Gebieten gefordert. Sie hat den Bundesrat dazu aufgerufen, dem Beispiel Deutschlands zu folgen und Asylsuchende, die bereits anderswo registriert wurden, an der Südgrenze zu Italien festzuhalten und zurückzuschaffen. Die Situation in den Kantonen und Gemeinden sei bereits angespannt, teilte die Partei dieser Tage mit. Diese dürfe sich durch die neuen Maßnahmen Deutschlands „auf keinen Fall verschärfen“, indem von Deutschland zurückgewiesene Asylbewerber in der Schweiz verblieben. Die FPD teilte weiter mit, dass sie weiterhin an den Abkommen von Schengen und Dublin festhalte, im Gegensatz zur SVP, „die unsere Teilnahme am europäischen Asylsystem künden und die Schweiz in ein sofortiges Asylchaos stürzen will“. Das europäische Asylsystem habe zwar Schwächen, aber letztendlich profitiere die Schweiz noch immer davon. Bundesrat Jans dürfe die europäischen Regeln jedoch nicht „sklavischer befolgen“, als dies selbst das EU-Mitgliedsland Deutschland tue, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die SVP hatte sich im Mai für systematische Grenzkontrollen ausgesprochen und im Mai ihre Grenzschutzinitiative auf den Weg gebracht – dies ausgerechnet in Basel, wo Grenzen fließen und täglich Tausende Pendler offene Schlagbäume passieren. Die Schweizerische Volkspartei fordert maximal 5000 Asylsuchende pro Jahr. Geflüchtete, die aus einem sicheren Drittstaat kommen, sollen weder einreisen noch ein Asylgesuch stellen dürfen. Die Umsetzung würde allerdings im Widerspruch zum Schengen-Abkommen stehen. So wurde auch Kritik laut: Die von der SVP geforderten Bestimmungen gefährden die Schengen-Mitgliedschaft der Schweiz und damit die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU. Diese sind aber aus Sicht der Regio Basiliensis für unseren trinationalen Lebens- und Wirtschaftsraum unverzichtbar“, erklärt Manuel Friesecke, Geschäftsführer von Regio Basiliensis, auf Anfrage unserer Zeitung. Der Verein setzt sich für einen lebhaften Aus tausch im Dreiland ein.