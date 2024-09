Basel: Ungetrübtes Badevergnügen

Auf einer Skala von A bis D seien die meisten der untersuchten Proben den beiden oberen Qualitätsklassen A und B zugeordnet worden, heißt es. Das treffe den Behörden zufolge vor allem auf den Rhein zu, während in der Birs und der Wiese auch schlechtere Werte der Kategorien C und D nachgewiesen worden seien.

Dies sei hauptsächlich im eher regnerischen Mai vorgekommen. Beim Baden an Badestellen mit den Qualitätsklassen C und D sei eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch Badewasser nicht auszuschließen. Daher sollte laut einer Mitteilung in solchen Situationen zumindest auf das Tauchen verzichtet und nach dem Baden gründlich geduscht werden.