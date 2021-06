Basel Universitätsspitäler an der Grenze

Das Intensivpflegeangebot der Universitätsspitäler stieg um 65 Prozent auf 378 Betten. Dass dies nötig war, zeigte sich im November 2020. Damals waren 208 dieser Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Ohne den Ausbau hätte es kaum Spielräume für Nicht-Covid-Fälle oder ein Großereignis gegeben.

Im Jahr 2020 pflegten die Universitätsspitäler insgesamt 8153 Menschen mit Covid-19 stationär. 1295 von ihnen betreuten sie auf der Intensivstation, 922 davon mit künstlicher Beatmung. Dass dies zu bewältigen war, liegt an der Vernetzung und der Solidarität der fünf Spitäler untereinander, wie sie bilanzierten. Dadurch wurde eine unkomplizierte Hilfe etwa bei Patiententransfers möglich.

Einen Silberstreif am Horizont sehen die Spitalleitungen in der Impfkampagne. Dabei nehmen die Universitätsspitäler eine zentrale Rolle ein. Sie stellten in kürzester Zeit Impfzentren auf die Beine.

Zudem sind sie an Forschung und Entwicklung stark beteiligt. Allein im Jahr 2020 nahmen sie 232 Forschungsprojekte zu Covid-19 in Angriff, jüngst in Basel etwa die Forschung an einem weiteren Impfstoff (wir berichteten). Solche kontinuierlichen Investitionen könnten nur Universitätsspitäler leisten, hieß es vor den Medien.

20 000 „normale“ Fälle weniger

Die betriebswirtschaftlichen Spuren der Pandemie sind groß. Die Universitätsspitäler behandelten im Jahr 2020 mit gut 8000 rund zwei Fünftel der 19 500 stationären Covid-19-Fälle. Bei den übrigen Spitaleinlieferungen betrug ihr Anteil knapp 20 Prozent.

Wegen der hohen Auslastung durch die Pandemie ging die Zahl der übrigen Fälle deutlich zurück. 2020 waren es 20 000 Fälle weniger als im Vorjahr. Betroffen war hauptsächlich die Chirurgie.

Die Kosten der Universitätsspitäler sind bei der obligatorischen Krankenversicherung bereits ohne Pandemie nicht gedeckt. 2020 kamen in allen fünf Spitälern im stationären Bereich Ertragsausfälle von 202 Millionen Franken hinzu.

Weiter fielen 340 Millionen Franken für Covid-spezifische Personal- und Materialaufwände an. Die Kantone federten das mit 357 Millionen Franken ab. Trotzdem bleibt für die fünf Spitäler ein Verlust von 86 Millionen Franken.

Personal ist ausgelaugt

Angesichts ihrer Vorhalteleistungen etwa für die Notfall-, Intensiv- und Spitzenmedizin erachten die fünf Universitätsspitäler eine separate Tarifregelung für angebracht. Ihre zentrale Funktion dürfe nicht gefährdet werden.

Die Spitaldirektoren Werner Kübler (Basel), Uwe Jocham (Bern), Gregor Zünd (Zürich), Bertrand Levrat vom Hôpitaux universitaires de Genève (HuG) in Genf und Philippe Eckert vom Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv) in Lausanne erklärten weiter, ihr Personal sei nach mehr als einem Jahr Pandemie ausgelaugt.