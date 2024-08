Basel: Unmut bei der Kantonspolizei

Keine Urlaubssperre für Mitarbeiter schulpflichtiger Kinder

In der Zwischenzeit sei auf Einschreiten des Polizeibeamtenverbands eine Lockerung dieses Ferienstopps geprüft worden. Es bestehe für Mitarbeiter mit schulpflichtigen Kindern nun die Möglichkeit, in dieser Zeit Urlaub zu beantragen, so der Polizeisprecher auf Anfrage. Doch nicht nur die Fußball-EM wirkt sich auf die Dienstpläne aus. Auch der allenfalls in Basel stattfindende ESC hätte im Mai einen dreiwöchigen Ferienstopp zur Folge. Am Freitag entscheidet sich, wo der Großanlass stattfinden wird.