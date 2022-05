Basel Unterbrochene Lieferketten lassen Preise steigen

Direkt vom Ukraine-Krieg betroffen sind wenige, aber bedeutende international tätige Unternehmen der Region Basel mit Tochtergesellschaften oder Betriebsteilen in der Ukraine und in Russland. „Die beispiellose Tragödie in der Ukraine nimmt sie in eine nie dagewesene Verantwortung und Sorge um ihre Mitarbeiter, sowohl in der Ukraine als auch in Russland“, nennt Meier konkrete Auswirkungen.

Geschäftsbeziehungen sind schwierig

„Direkte Geschäftsbeziehungen zur Ukraine und zu Russland sind schwierig bis unmöglich. Voraus- oder Zwischenzahlungen in diese Länder sind vorderhand verloren. Lieferungen nach Russland werden eingeschränkt. Die Sanktionen müssen und wollen eingehalten werden. In den beiden Ländern realisierte Umsätze sind größtenteils schlagartig weggebrochen.“ Bei Geschäftsbeziehungen nach Russland stelle sich eine ethische Frage. Laufende Projekte würden gestoppt, neue gar nicht erst gestartet.

40 Prozent der Unternehmen berichten von einem guten Geschäftsgang. Das sind rund zehn Prozent weniger gegenüber dem Stimmungsbarometer im Herbst 2021. Weitere rund 40 Prozent sprechen von einem befriedigenden Geschäftsgang. Im Vergleich zur Vorjahresperiode weist ein Drittel der Unternehmen einen besseren und rund die Hälfte einen gleichbleibenden Geschäftsgang auf. Für das kommende Halbjahr prognostizieren knapp 30 Prozent einen besseren und rund 60 Prozent einen gleichbleibenden Geschäftsgang. Der Detailhandel, der Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie sowie die Event-Branche beurteilen den Geschäftsgang am schlechtesten.

Für gut 40 Prozent der Unternehmen sei die Pandemie weiterhin eine Herausforderung, so die Umfrage. Viele Unternehmen beklagen Personalausfälle.