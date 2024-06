Basel: Unwohlsein an den Haltestellen

Mehr Sicherheitspersonal

Verglichen mit der vorherigen Befragung im Pandemiejahr 2021, als weniger Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzten, bewerteten die Fahrgäste die meisten Themen gleich gut oder leicht schlechter. Die Gesamtzufriedenheit der Kunden liegt in allen vier Kantonen bei 77 bis 78 von insgesamt 100 möglichen Punkten, was tiefer als im Jahr 2021, aber doch höher ist als in der Zeit vor der Pandemie ist, wie es in der Mitteilung heißt. Das Sicherheitsgefühl hat sich gegenüber 2019 und 2021 verschlechtert. Während es bei Tag mit 89 Punkten weiterhin hoch ist, wird es zu nächtlicher Stunde mit lediglich mit 62 bis 65 Punkten bewertet. Vor allem an den Haltestellen fühlt sich ein erheblicher Teil der Fahrgäste unsicher. Entsprechend wünschen sich viele der Befragten mehr Präsenz von Sicherheitspersonal.

Zurückgegangen ist auch die Zufriedenheit mit der Information über Verspätungen in den beiden Basel.