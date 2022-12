Die Vereinbarung, unter anderem mit Apothekenbetreibern, muss nun noch von einem Bundesrichter in New York abschließend genehmigt werden, wie Novartis in der Nacht auf Donnerstag in den USA mitteilte. Mit der Einigung könne Novartis alle ausstehenden Ansprüche in dieser Angelegenheit bereinigen, so der Pharmakonzern.

Das Verfahren geht auf eine Lizenzvereinbarung zwischen Novartis und dem Generikahersteller Par Pharmaceutical aus dem Jahr 2011 betreffend der Einführung einer Generikaversion von Exforge zurück.