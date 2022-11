Basel. Auf großes Besucherinteresse stößt bereits im ersten Monat die Ausstellung „Van Gogh Alive“ in der Messe Basel, teilen die Veranstalter mit. Daher wird erneut eine „Night at the Museum” bei Van Gogh Alive in Basel angeboten: am Freitag, 18. November, mit Sonderöffnungszeiten von 19 bis 23 Uhr (letzter Einlass um 22 Uhr). Außerdem gibt es ein Black Friday Special am 25. November, Tickets kosten 15 Franken. Und es gibt auch Sonderangebote für Schulen.