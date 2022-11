Basel Variationen über ein großes Gefühl

Vom Befremdlichen in den Love Songs

Immer wieder fragen sich die jungen Erwachsenen gegenseitig: „Fühlst du dich einsam, Anastasia?“ „Lieben sich deine Eltern noch?“ „Liebst du mich?“ Fragen, wie man sie selbst auch schon gestellt bekommen hat. Fragen, die entweder anziehen oder häufig, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen, auseinanderbringen. Immer wieder finden die sechs in unterschiedlichen Konstellationen in der Umarmung zueinander und lösen sich wieder, um in einer anderen Umarmung aufzugehen.

Allmählich wird der Love Song befremdlicher. Der Text John Legends „‘cause I give you all of me, and you give me all of you” – frei übersetzt: Ich gebe dir alles, was ich bin und du mir alles, was du bist – wörtlich verstanden, ist totalitär. Besonders verdeutlicht das das Junge Theater, indem sie diesen Abschnitt des allseits bekannten Lieds nach und nach verkrampfter, neurotischer, mit aufgerisseneren Augen singen. Der Gesang weicht einer Forderung, die dem Schreien weicht. Ja, man will alles vom anderen und ist bereit alles zu geben.

Fragen hallen bei den Zuschauern nach

Die Gruppe hat genug und ruft protestierend: „No more Love Songs!“ Sie passen einfach nicht mehr zum eigenen Wunsch, haben nichts mehr für die eigene Realität zu vermitteln, weshalb das Ensemble eigene Lieder spricht, singt und rappt. Philipp etwa bleibt bei seiner anfänglichen Einstellung und beginnt seinen Song mit „Lass uns einfach zusammen scheiße sein!“ und Anastasia fühlt sich einsam. Ihr lyrisches Du, zu dem sie singt, ist nur ein kurzes Abenteuer. Es sind ehrliche Zeilen, die innerlich verstummen lassen, aus dem Leben sprechen und passen.

Insgesamt ist das Stück grandios. Es ist laut, hält sich nicht zurück und gibt perspektivisch ehrliche Antworten. Der Humor ist wohl dosiert, ohne dass die Ernsthaftigkeit darunter leidet. Schließlich werden die Fragen, die das Stück aufwirft, an den Zuschauer weitergereicht: Wie war es bis jetzt bei mir mit der Liebe? Erinnere ich mich noch an meinen Ex-Partner?

„Another Love“ steht am Ende als Projektion auf dem Faden-Vorhang, ein Lied-Schnipsel des gleichnamigen Songs von Tom Odell. Eine Forderung nach einer anderen, einer Imperfekten Liebe. Einer, die den Einzelnen bestimmen lässt, was er oder sie unter ihr versteht.