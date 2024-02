Basel: Vater schlägt unvermittelt mit dem Hammer zu

Wiederholungsgefahr

Das Zwangsmaßnahmengericht ordnete am vergangenen 14. November Sicherheitshaft für den mutmaßlichen Täter an, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Entscheid der Beschwerdekammer des Obergerichts hervorgeht. Dieses stützt die Auffassung der Vorinstanz, dass eine Wiederholungsgefahr bestehe. Der am 16. April 2023, dem Tag der Tat, festgenommene Mann hatte sich zuvor bereits zwei Mal vor Obergericht ohne Erfolg gegen die Untersuchungshaft gewehrt. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau erhob im November gegen den Vater Anklage wegen versuchter Tötung. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, wie aus dem Beschwerdeentscheid des Obergerichts hervorgeht.

Schwere Verletzung

Laut Obergericht ist es unbestritten, dass der Mann seinem Sohn mit einem Hammer auf den Kopf schlug. Der Schlag mit der flachen Hammerseite verletzte den minderjährigen Sohn schwer. Im Krankenhaus musste er notfallmäßig am Kopf operiert werden. Die Verletzungen legen laut eines Gutachters den Verdacht einer intensiven Krafteinwirkung des Hammers auf den Kopf des Opfers nahe, wie es in einem früheren Entscheid des Obergerichts hieß. Der Gutachter sprach demnach von einer konkreten Lebensgefahr.