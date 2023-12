Basel: Velofreundliches Gleis muss warten

Weil die Basler Tramzüge über keine Schiebetritte verfügen, kommt es bei behindertengerecht umgebauten Kap-Haltestellen zu heiklen Situationen für Velofahrer. In Basel will man die Unfallgefahr mit velofreundlichen Gleisen, das heißt mit Gummifüllungen in den Gleisrillen, entschärfen.

Die für den Versuch derzeit genutzte Gummifüllung hat sich laut Mitteilung als ungenügend und nicht wintertauglich erwiesen. Aufgrund der großen Belastung durch die Trams nutze sich das Gummiprofil ab. Dadurch sei es teilweise zu Rissen im Gummiprofil gekommen. Dadurch könne Wasser in das Profil eindringen und bei Minustemperaturen vereisen, was die Gefahr von Entgleisungen berge. Weil die Gleisrillen ohne Gummifüllung breiter und tiefer seien als bei herkömmlichen Schienen, würden diese den Winter hindurch mit einem halbhohen Ersatzgummi gefüllt. Damit könne eine ähnliche Situation wie an einer gewöhnlichen Kap-Haltestelle simuliert werden. Derweilen werde weiter an einer robusteren Gummimischung getüftelt. Erste Tests würden optimistisch stimmen, hieß es. Der Kanton habe beim Bundesamt für Verkehr ein Gesuch eingereicht. Damit wolle er den Versuch mit dem velofreundlichen Gleis bis im Frühling 2025 verlängern, um die neue Gummifüllung vor Ort beobachten und beurteilen zu können.