Basel Verlangsamungen auffangen

Für diese Maßnahme kommen mehr alte Trams zum Einsatz – allen voran auf den Linien 2, 6, 15, 16 und 21. Da an der Haltestelle Bruderholzstraße in einer Testphase am vergangenen Montag das erste fahrradfreundliche Tramgleis in Betrieb genommen wurde (wir berichteten), kann dies dazu führen, dass einzelne Kurse der Linien 15 und 16 in der Hauptverkehrszeit am Abend über keinen Niederflureinstieg verfügen.