Die Universitäre Altersmedizin Felix Platter (UAFP) in Basel weist in ihrer Jahresrechnung 2023 trotz hoher Auslastung einen Unternehmensverlust von 3,9 Millionen Franken aus. Dies zeige, dass die Tarife nicht ausreichen, um die steigenden Kosten infolge von Fachkräftemangel und Inflation zu decken, schrieb die Spitalleitung in ihrer Mitteilung.