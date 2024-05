Stück um Stück wächst ein Weizenfeld auf dem Basler Messeplatz: Palettenweise platziert ein Gabelstapler am Dienstagmorgen das ungewohnte Grün auf dem asphaltierten Platz. Es ist eine Hommage an die 1931 geborene Künstlerin Agnes Denes, die mit einem Weizenfeld in New York unweit der Wall Street einst ein ikonisches Werk der Landschaftskunst geschaffen hatte. Damit wollte sie nicht nur Verschwendung, Welthunger und ökologische Probleme an den Pranger stellen. Vielmehr ging es um fundamentale Fragen, welche die menschlichen Werte und die Zukunft der Menschheit thematisierten. Die geernteten Körner wurden schließlich in der Ausstellung „The International Art Show for the End of the World Hunger“ präsentiert. Das Werk wird den ganzen Sommer über bis zu seiner Ernte auf dem Messeplatz verbleiben, wie die Organisatoren der Art Basel erklären.