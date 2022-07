Basel Verspielt, nachhatig, feierlich

Basel (sda). Die Bundesfeier am Rhein wird im Stadtkanton seit rund 30 Jahren bereits am 31. Juli durchgeführt (wir berichteten). Höhepunkt ist das traditionelle Feuerwerk um 23 Uhr. Vorgesehen sind insgesamt 1382 Zündungen. Dieses Jahr wird der Lichtzauber über dem Rhein jedoch um ein Drittel gekürzt und somit nur noch 16 Minuten dauern. Bereits das Silvesterfeuerwerk in Basel war 2019 auf 16 Minuten reduziert worden.

Dafür wird am 31. Juli erstmals versuchsweise eine musikalische Begleitung zum Feuerwerk angeboten, wie das Basler Präsidialdepartement am Mittwoch mitteilte. Die Musik kann via Mobiltelefon abgespielt werden oder mit einem UKW-Radio auf „Radio Basilisk“ live angehört werden. Das große Feuerwerk am Sonntag wird wie üblich von zwei Schiffen aus gezündet, die zwischen Johanniterbrücke und Mittlerer Brücke beziehungsweise Mittlerer Brücke und Wettsteinbrücke platziert werden.