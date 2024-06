Basel: Verstärkte Kontrollen wegen der EM

Deutschland nimmt an seinen Grenzen zur Schweiz, Polen und Tschechien Binnengrenzkontrollen vor und will das bis Dezember so handhaben. Grund dafür ist die Bekämpfung von illegaler Migration.

Während der Fußball-EM will Deutschland mit Stichproben-Kontrollen an den Grenzen Gewalttäter an der Einreise hindern. Nach Ansicht des Bundesrats können verstärkte Grenzkontrollen ein Instrument sein gegen Gefährder, aber nicht gegen die irreguläre Migration. Kontrollen erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass die Grenzwächter mögliche Gefährder kontrollieren und an der Einreise hindern könnten, teilte ein Sprecher des Justiz- und Polizeidepartements der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Mehr Kontrollen erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass die Grenzwächter Waffen, verbotene Gegenstände oder Sprengstoff sicherstellen könnten.

Im Unterschied dazu seien Grenzkontrollen aber kein wirksames Instrument, um die irreguläre Migration einzudämmen, teilte der Sprecher weiter mit. Auch mit Binnengrenzkontrollen werde die Binnengrenze nicht zu einer Außengrenze, die abgewiesenen Personen könnten sich innerhalb der Frist im Schengenraum aufhalten. Zudem wäre die Schweiz auch bei Binnengrenzkontrollen dazu verpflichtet, ein Asylverfahren einzuleiten, wenn eine Person bei der Einreise ein Gesuch stellt.