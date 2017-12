Basel Vertrauen in den Roboterdoktor

Künstliche Intelligenz (KI) fasst in der Medizin immer mehr Fuß und bringt für das Gesundheitswesen große Fortschritte. Rund 120 Interessierte folgten der Einladung der Handelskammer beider Basel (HKBB), die eine Diskussion mit Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern zu den Herausforderungen der künstlichen Intelligenz in der Medizin veranstaltete.

Basel. Künstliche Intelligenz spielt in unserem Alltag eine immer größere Rolle und bringt bedeutende Fortschritte mit sich: In der Medizin unterstützen schlaue Rechenprogramme aus der Künstlichen-Intelligenz-Forschung Ärzte bei der Arbeit, und Tumore können dank Algorithmen schneller erkannt werden, als es der Mensch je vermag, wie die HKBB in einer Mitteilung schreibt.

Der Datenschutz ist eine große Herausforderung

„Die computergestützte Bildanalyse wird neue Möglichkeiten in der Medizin und Forschung schaffen“, sagte etwa Alex Ringenbach von der Hochschule für Life Sciences an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) an der Diskussion, die unter dem Motto „Wirtschaft & Wissenschaft im Dialog“ stand. „Die Diagnose wird umfassender, da verschiedene Aspekte analysiert und miteinander in Verbindung gebracht werden können.“

Sogenannte Wearables wie etwa Smartwatches, also Uhren, die Daten wie den Pulsschlag ihres Trägers messen, generieren eine Menge an Daten, welche die Basis für maschinelles Lernen bilden. Mit solchen selbstlernenden Systemen würden Therapien erfolgversprechender, und es gebe zudem sinkende Kosten im Gesundheitswesen, wie es in der Mitteilung der HKBB heißt. Für die Gesundheitsbranche eröffnen sich damit neue Möglichkeiten.

Anderseits wirft es auch ethische Fragen und Bedenken auf. Viele stehen dem Thema kritisch gegenüber. „Das Problem ist nicht die technische Machbarkeit, sondern vielmehr die Hemmschwelle bei den Patienten, sich in die Obhut einer Maschine zu geben. Das Vertrauen in die Technik ist hier noch nicht gegeben. Eine Herausforderung wird deshalb sein, diese Hemmschwellen abzubauen“, war Andy Fischer, Geschäftsführer des Basler Gesundheitsversorgers Medgate.

Akzeptanz für Maschinen soll geschaffen werden

Deswegen die Forschungen im Bereich künstlicher Intelligenz einzustellen, wäre für ihn aber der falsche Weg. Vielmehr müsse man sich dem Thema stellen und die nötige Akzeptanz dafür schaffen.

Servan Grüniger, der Präsident des Vereins „Research and Technology in Switzerland“ (Reatch), einer Art Ideenschmiede für Wissenschaft, Technik und Gesellschaft, sagte: „Wir werden uns in Zukunft vermehrt mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie sich Datenschutz, Big Data und künstliche Intelligenz vereinen lassen. Denn die Verbindung von medizinischen und nicht-medizinischen Daten mit selbstlernenden Systemen kann dafür sorgen, dass Menschen unwissentlich mehr Informationen über sich Preis geben als beabsichtigt.“

Die HKBB griff mit ihrem Diskussionsabend ein viel diskutiertes Thema mit wachsender Bedeutung für die Life Sciences auf und bot eine Plattform zum Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie den Zuhörern, wie es in der Mitteilung abschließend heißt.