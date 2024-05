„Giftlokal 90“

Im Fokus ist auch die stillgelegte Pigment- und Azofabrik Bau K-90, die ehemalige Mitarbeiter als „Giftlokal 90“ bezeichneten. Dort stellte Ciba unter anderem aus dem Blasenkrebsauslöser Benzidin das Pigment „Cromophtal Rot 2RF“ her, wie die Umweltärzte informieren. Diese hatten eigenen Angaben zufolge schon im Jahr 2017 gewarnt: „Es ist ungeklärt, wie stark die Hallenböden und Mauern über die Jahrzehnte den Chemikalien von aus- und überlaufenden Produktionskesseln, kleinen Bränden, Dämpfen, Explosionen und Verpuffungen ausgesetzt waren. Die Giftstoffe können sich regelrecht in die Bausubstanz eingefressen haben.“ Zudem sei unklar, was für Substanzen aus dem verschmutzten Untergrund im Umfeld zum Beispiel via Abwasserrohre und Leitungen in das Gebäude eindringen.