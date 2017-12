Basel Viele schämen sich

Basel (sda). Jeder Fünfte in der Schweiz lebt mit einer Behinderung. Oft verstecken Behinderte ihr Handicap – besonders in der Arbeitswelt. Die Kampagne „unsichtbar – Irritation in Schwarz“ will Angst und Stigmatisierung entgegentreten. Der Auftakt fand am Sonntag in Basel statt.

Laut dem Bundesamt für Statistik leben 1,8 Millionen Menschen in der Schweiz mit einer Behinderung, wie der Verein Impulse jetzt mitteilte. Mehrere Studien zeigten, dass nur rund sieben Prozent aller Behinderungen sichtbar seien. Gerade in der Arbeitswelt verschweigen viele ein Handicap aus Angst vor einem Stellenverlust. „Meiner Meinung nach ist es Aufgabe eines Arbeitgebers, einem Bewerber zu signalisieren, dass er Bewerbungen chancengerecht beurteilt“, wurde der Basler Regierungsrat Christoph Brutschin in der Mitteilung zitiert.

Die Kampagne „unsichtbar – Irritation in Schwarz“ zeigt elf schwarze, lebensgroße Silhouetten. Auf jeder stehen ein Zitat der Persönlichkeit hinter dem Schatten sowie ein QR-Code. Mittels des Codes können Passanten die persönliche Geschichte der Personen auf einer Internetseite entdecken. Die Silhouetten sind bis zum Sonntag, 10. Dezember, in Basel zu sehen.