Ziel: Erstmals ausverkauftes Turnier

Ziel sei es, erstmals ein ausverkauftes Turnier zu präsentieren. Insgesamt stehen rund 700 000 Tickets zur Verfügung. Die Verantwortlichen rechnen weiter mit rund einer halben Milliarde Zuschauer an den TV-Schirmen. Anders als bei anderen Großturnieren, werde die Women’s Euro nach wie vor am Free-TV zu sehen sein, sagte Keller. Die Frauenfußball-EM 2025 wird in acht Schweizer Städten ausgetragen. Das Turnier beginnt am 2. Juli mit dem Eröffnungsspiel Schweiz gegen Norwegen in Basel und endet am 27. Juli am selben Ort mit dem Finalspiel.