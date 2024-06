Basel: Vielfalt der Kunst entdecken

Die Abschwächung des weltweiten Kunstmarktes um vier Prozent, wie sie der neuste Art Market Report der Art Basel und der UBS auswies, sei die erwartete Konsolidierung nach dem postpandemischen Aufschwung, hieß es im Bericht. Für die Direktorin der Art Basel Maike Cruse werde die jetzt kommende Ausgabe als Messlatte für den aktuellen Zustand des Marktes dienen. Sie selber gibt sich optimistisch. Das Programm der Galerien sei hervorragend, und es hätten sich sehr viele wichtige Sammler angemeldet.

Die Art Basel an ihrem Geburtsort Basel ist nach wie vor die größte und wichtigste Ausgabe im Messe-Netzwerk mit seinen Ablegern in Miami Beach, Hongkong und seit zwei Jahren auch in Paris. 285 Galerien aus 40 Ländern wurden ausgewählt – darunter die ganz großen Kunsthandelskonzerne. 22 Galerien werden in diesem Jahr das erste Mal dabei sein. „Mir liegt viel daran, den Generationenwechsel aktiv zu vollziehen“, sagte Cruse. Pluspunkte Intimität und Kunst-Affinität Die Messeleiterin legt des Weiteren viel Wert auf eine starke Verankerung der Messe in der Stadt Basel. Sie wertet die Intimität und die gleichzeitige Kunst-Affinität als großes Plus von Basel – „eine Kombination, die man sonst nur alle zwei Jahre an der Kunstbiennale in Venedig und alle fünf Jahre an der Documenta in Kassel antrifft“, wie sie sagte. Das wüsste auch die internationale Kunstszene sehr zu schätzen.