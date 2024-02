Basel: „Vitaminkrise“ setzt DSM zu

Im vergangenen Jahr erzielte der Bereich, der den Hauptsitz in Kaiseraugst hat, mit rund 6000 Mitarbeiter einen Umsatz von noch 3,2 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 15 Prozent. Die operative Marge brach in der Folge auf vier von 13,8 Prozent ein. Begründet wurde der Schritt mit einer anderen Dynamik dieses Geschäfts, was sich in der aktuellen Vitaminkrise exemplarisch gezeigt habe. Nach der Abspaltung werde sich DSM-Firmenich auf die Bereiche Ernährung, Gesundheit und Schönheit konzentrieren.