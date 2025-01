Basel: Vogelgrippe breitet sich in der Schweiz aus

Verbreitung verhindern

Derzeit überwintern wieder wildlebende Wasservögel an den Gewässern der Region. Im November wurde dabei der erste Vogelgrippe-Fall im Kanton Uri festgestellt. Weitere Fälle in den Kantonen Thurgau, Schaffhausen und aktuell Bern folgten. Betroffen waren bisher ein Schwan sowie mehrere Möwen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat in diesem Zusammenhang am 13. Dezember eine Verordnung über Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Vogelgrippe erlassen. In dieser Verordnung werden unter anderem Kontroll- und Beobachtungsgebiete ausgewiesen, schreibt der Kanton Basel-Stadt in seiner Mitteilung.

Krankheitsanzeichen melden

Seit Donnerstag wird dieses Beobachtungsgebiet nun vom Bund auch auf den Kanton Basel-Stadt ausgeweitet. So haben die Geflügelhalter ihre Tiere besonders genau zu beobachten und verdächtige Krankheitsanzeichen wie Erkrankungen der Atemwege, Rückgänge in der Legeleistung und verminderte Futter- oder Wasseraufnahme sofort einem Tierarzt zu melden. Die allgemeine Anwendung von Biosicherheitsmaßnahmen wie stalleigene Schuhe und Kleider, Händehygiene bleibt besonders zu beachten, teilt der Stadtkanton mit. Alle Geflügelhalter, die ihren Tierbestand noch nicht registriert haben, sind zudem angehalten, diesen dem Veterinäramt Basel-Stadt zu melden. Im Beobachtungsgebiet gelten nun spezielle Maßnahmen für Geflügelhalter, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, teilt der Kanton Basel-Stadt mit.